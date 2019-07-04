Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

В Одесский морской порт вошли военные суда Североатлантического альянса и ВМФ Великобритании для участия в учениях Sea Breeze-2019.

Речь идет о канадском фрегате Toronto, турецком Turgutreis, румынском Regele Ferdinand, а также британском эсминце D37 Duncan, сообщает издание «Думская».

«Первым в 10.00 у 19-го причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2, канадский фрегат Toronto... За ним зашел и встал у 18-го причала британский эсминец D37 Duncan. Вскоре должны подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand. Их поставят у 22 и 23 причалов», – сообщает издание.

Все четыре судна относятся к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море.

Согласно плану, они примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота начали осуществлять контроль над действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что планы учений Sea Breeze пришлось поменять якобы из-за действий России.

Накануне сообщалось, что сторожевой корабль ЧФ России «Сметливый» взял под контроль американский эсминец, прибывший на учения в Черное море.

Учения проводятся с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. Ведущую роль в подготовке маневров играют американские войска.

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