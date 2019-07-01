ЧФ начал следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Силы Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze – 2019», – передает ТАСС сообщение Национального центра управления обороны.

Учения начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. В том числе к учениям присоединились США, Великобритания и Украина. Ведущую роль в подготовке маневров играют американские войска. Учения закончатся 12 июля.

Накануне сообщалось, что сторожевой корабль ЧФ России «Сметливый» взял под контроль американский эсминец, прибывший на учения в Черное море.

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