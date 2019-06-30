Корабль «Сметливый» взял под контроль американский эсминец

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» приступил к непосредственному наблюдению за эсминцем ВМС США «Карни» после его входа в Черное море, сообщили в Минобороны России.

«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый». Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО «Карни» в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Напомним, эсминец ВМС США «Карни» вошел в Черное море, в воскресенье он должен прибыть в Одессу. Он примет участие в учениях Sea Breeze.