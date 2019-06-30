Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Черное море, в воскресенье он должен прибыть в Одессу, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Корабль с крылатыми ракетами Tomahawk на борту прибыл в Черное море для участия в учениях Sea Breeze 2019, передает «Интерфакс-Украина».

Накануне в порт Одессы также зашел американский быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма».

Учения Sea Breeze начнутся 1 июля.