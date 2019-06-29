Десантный корабль США зашел в порт Одессы

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в порт Одессы.

На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net».

Также в скором времени в одесский порт зайдет еще один корабль ВМС США – ракетный эсминец USS Carney.

В марте действующий тогда президент Украины Петр Порошенко своим указом открыл допуск для подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях.

Украино-американские учения Sea Breeze – 2019 начнутся 1 июля. Они пройдут на море, суше, в воздухе и под водой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД