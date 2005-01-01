Порошенко узаконил присутствие иностранных войск на территории Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом открыл допуск для подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях.

Об этом сообщила Верховная рада, передает ТАСС.

В феврале украинский парламент принял проект закона, допускающий подразделения вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2019 году для учений.

Речь идет об украинско-американских учениях Rapid Trident – 2019, Sea Breeze – 2019, украинско-румынских учениях Riverine-2019, многонациональных учениях «Кленовая арка – 2019» и украинско-британских учениях Warrior Watcher – 2019.