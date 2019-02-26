Рада узаконила присутствие иностранных войск на Украине в 2019 году

Верховная рада приняла проект закона, допускающий подразделения вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2019 году для учений.

Решение поддержали 263 депутата при необходимом минимуме 226 голосов, документ должен подписать глава государства, передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил парламент одобрить его решение о допуске иностранных подразделений для учений в 2019 году. Речь шла о украинско-американских учениях Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учениях Riverine-2019, многонациональных учениях «Кленовая арка-2019» и украинского-британских учениях Warrior Watcher-2019.

В феврале украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря.