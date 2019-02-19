Украина провела военные учения в Азовском море

Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря, заявили в государственной погранслужбе Украины.

Пограничники отрабатывали защиту от возможной морской атаки с применением современных технических средств обнаружения подводных целей, передает РИА «Новости». Сообщается, что во время учений была проведена разведка морского пространства и отработаны военные действия в ближнем районе охраны на границе моря и побережья.

Предыдущие военные учения украинских морских пограничников проводились в Азовском море в начале февраля.

Ранее Украина анонсировала проведение четырех учений с боевой стрельбой на границе с Крымом.