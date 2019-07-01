Украина заявила о смене плана учений с США из-за России

Планы учений Sea Breeze 2019, которые проводятся в Черном море под руководством США, пришлось поменять якобы из-за действий России, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

«Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций.

Учения проводятся с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. Ведущую роль в подготовке маневров играют американские войска.