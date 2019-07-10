Экономике Грузии предсказали проблемы из-за провокаций против России

Из-за провокации сторонников партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Грузию в ближайшие несколько месяцев ожидает замедление экономического роста, заявил спикер парламента республики Арчил Талаквадзе.

По словам главы парламента Грузии, члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» пытаются объяснить свои действия псевдопатриотизмом. При этом Талаквадзе подчеркнул, что «ничего общего у этого (провокации сторонников партии Саакашвили против России) нет с защитой интересов страны», передает ТАСС.

По его словам, «экономическому росту [республики] грозит сокращение как раз из-за того, что эти люди (сторонники партии Саакашвили) сделали, устроив грязные провокации».

«То, какими будут последствия и как они отразятся на будущем Грузии, безопасности и возможности каждого нашего гражданина, будем судить по результатам», – заявил Талаквадзе в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию.

Вопрос санкций вновь был поднят после очередного конфликта: 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. В Кремле назвали произошедшее «большим позором для грузин».

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что высказывания телеведущего «Рустави 2» в адрес руководства России – провокация Саакашвили против Грузии. Власти Грузии также обвинили Габунию в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала.

Во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси. Эксперты предсказали Грузии потерю миллионов долларов в случае введения Россией новых санкций.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к властям России с призывом «не следовать эскалации».

Президент Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, подчеркнув, что делает это из уважения к грузинскому народу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва дала Грузии последний шанс.

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