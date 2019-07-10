Экономике Грузии предсказали проблемы из-за провокаций против России

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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...
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Российской экономике нужен быстрый рубль

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            Экономике Грузии предсказали проблемы из-за провокаций против России

            10 июля 2019, 01:33

            Текст: Антон Никитин

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            Из-за провокации сторонников партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Грузию в ближайшие несколько месяцев ожидает замедление экономического роста, заявил спикер парламента республики Арчил Талаквадзе.

            По словам главы парламента Грузии, члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» пытаются объяснить свои действия псевдопатриотизмом. При этом Талаквадзе подчеркнул, что «ничего общего у этого (провокации сторонников партии Саакашвили против России) нет с защитой интересов страны», передает ТАСС.

            По его словам, «экономическому росту [республики] грозит сокращение как раз из-за того, что эти люди (сторонники партии Саакашвили) сделали, устроив грязные провокации».

            «То, какими будут последствия и как они отразятся на будущем Грузии, безопасности и возможности каждого нашего гражданина, будем судить по результатам», – заявил Талаквадзе в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

            Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию.

            Вопрос санкций вновь был поднят после очередного конфликта: 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. В Кремле назвали произошедшее «большим позором для грузин».

            Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что высказывания телеведущего «Рустави 2» в адрес руководства России – провокация Саакашвили против Грузии. Власти Грузии также обвинили Габунию в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала.

            Во вторник Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси. Эксперты предсказали Грузии потерю миллионов долларов в случае введения Россией новых санкций.

            После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к властям России с призывом «не следовать эскалации».

            Президент Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, подчеркнув, что делает это из уважения к грузинскому народу.

            Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва дала Грузии последний шанс.

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