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Сын Иванишвили возглавил манифестацию в поддержку «достойного пути в Европу»
Десятки тысяч человек вышли в понедельник на акцию в Тбилиси «В Европу – с достоинством», которая совпала с обсуждением в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Манифестацию молодежной организации «Грузинской мечты» возглавил сын бывшего премьер-министра, основателя правящей партии, миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили 17-летний Цотне, который сказал, что «Грузия обязательно должна стать достойным членом европейской семьи».
«Это грузинский закон, мы должны защищать наш суверенитет», – сказал он также телекомпании «Имеди».
Демонстранты говорят, что «верят в европейское будущее Грузии, при этом хотят Европу с защитой истории, ценностей и традиций Грузии».
Митинг, который назван «Всеобщим народным собранием», проводится под лозунгом «Отечество, язык, вера».
«Мы скажем всему миру, что хотим стабильности, что вместе строим европейское будущее. Это ложь, что «Грузинская мечта» против Европы. Мы добились статуса кандидата в Евросоюз, мы подписали с ЕС Соглашение об ассоциации и получили «безвиз», – сказал вице-спикер парламента от правящей партии Арчил Талаквадзе.
По его словам, «радикальная оппозиция проиграет выборы в парламент 26 октября».
Накануне оппозиция провела митинг против данного законопроекта, на котором были зафиксированы столкновения с полицией.