Экс-министр Грузии задержан на акции протеста в Тбилиси

Экс-министр Грузии Алексий Петриашвили задержан на акции протеста в Тбилиси

Tекст: Денис Тельманов

«Да, он задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского ведомства.

Отмечается, что по данным грузинских СМИ, задержание произошло во время столкновений протестующих с полицией у здания парламента.

Напомним, что в воскресенье в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против законопроекта об «иноагентах». Участники акции попытались прорваться к сцене, установленной для митинга правящей партии, что привело к столкновениям с полицией.

Протесты против законопроекта, который оппозиция считает препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз, продолжаются в Тбилиси с 15 апреля.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила спецсредства в ходе разгона митинга против законопроекта об «иноагентах».

Инцидент произошел, когда митингующие попытались пройти к сцене, установленной перед парламентом для запланированного митинга правящей партии «Грузинская мечта». Полиция преградила им путь, что привело к потасовке.