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Экс-министр Грузии задержан на акции протеста в Тбилиси
Экс-министр Грузии Алексий Петриашвили задержан на акции протеста в Тбилиси
Бывший государственный министр Грузии по вопросам евроинтеграции Алексий Петриашвили был задержан в ходе протестов против законопроекта об «иноагентах» в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
«Да, он задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского ведомства.
Отмечается, что по данным грузинских СМИ, задержание произошло во время столкновений протестующих с полицией у здания парламента.
Напомним, что в воскресенье в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против законопроекта об «иноагентах». Участники акции попытались прорваться к сцене, установленной для митинга правящей партии, что привело к столкновениям с полицией.
Протесты против законопроекта, который оппозиция считает препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз, продолжаются в Тбилиси с 15 апреля.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила спецсредства в ходе разгона митинга против законопроекта об «иноагентах».
Инцидент произошел, когда митингующие попытались пройти к сцене, установленной перед парламентом для запланированного митинга правящей партии «Грузинская мечта». Полиция преградила им путь, что привело к потасовке.