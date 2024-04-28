В Тбилиси полиция применила спецсредства против протестующих

В Тбилиси полиция применила перцовый спрей против протестующих

Tекст: Денис Тельманов

По данным корреспондентов ТАСС и РИА «Новости», инцидент произошел, когда митингующие попытались пройти к сцене, установленной перед парламентом для запланированного митинга правящей партии «Грузинская мечта». Полиция преградила им путь, что привело к потасовке.

В результате применения спецсредств несколько человек пострадали и получили помощь бригад скорой помощи. МВД Грузии призвало участников акции сохранять спокойствие и не нарушать закон.

Напомним, что протесты против законопроекта об «иноагентах» продолжаются в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиция и гражданские активисты выступают против инициативы, которую они считают препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.