Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
В Тбилиси полиция применила спецсредства против протестующих
В Тбилиси полиция применила перцовый спрей против протестующих
У здания парламента Грузии в Тбилиси произошли столкновения между участниками акции протеста против законопроекта об «иноагентах» и полицией. Правоохранительные органы были вынуждены применить перцовый газ и спецсредства для разгона демонстрации.
По данным корреспондентов ТАСС и РИА «Новости», инцидент произошел, когда митингующие попытались пройти к сцене, установленной перед парламентом для запланированного митинга правящей партии «Грузинская мечта». Полиция преградила им путь, что привело к потасовке.
В результате применения спецсредств несколько человек пострадали и получили помощь бригад скорой помощи. МВД Грузии призвало участников акции сохранять спокойствие и не нарушать закон.
Напомним, что протесты против законопроекта об «иноагентах» продолжаются в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиция и гражданские активисты выступают против инициативы, которую они считают препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.