В США предрекли России проблемы с призывниками

Американский исследовательский центр RAND опубликовал прогноз, в котором указано, что армия России ближе к 2024 году из-за демографических проблем столкнется с трудностями при наборе призывников.

«Россия, вероятнее всего, столкнется с повышением затрат на комплектование армии в связи с сокращением количества мужчин призывного возраста к 2024 году, но тем не менее сможет набрать достаточно человек, чтобы сохранить нынешнюю численность Вооруженных сил», – передает РИА «Новости» текст исследования.

По мнению американских экспертов, в ближайшее время основными целями российских военных останутся «стратегическое сдерживание, региональное доминирование и внутренняя безопасность».

Американские исследователи предполагают, что Россия по-прежнему будет концентрироваться на разработке систем дальнего действия, управления, связи и разведки, а также на высокомобильных силах.

При этом эксперты центра утверждают (хотя и «крайне маловероятно», подчерквиют они), что Россия якобы готовится к масштабной войне на чужой земле», она «представляет угрозу для армии США в Европе».

Напомним, ранее Пентагон обвинил Россию в попытке «изменить мировой порядок» в ответ на критику Москвой увеличения числа американских военных на Ближнем Востоке.

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