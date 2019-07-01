После поддержки Бегловым питерский горизбирком услышан в Центризбиркоме

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал позицию горизбиркома в рамках организации работы по выявлению нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и их устранению.

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается. И, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», – приводит его слова ТАСС.

В воскресенье, 30 июня, зампред ЦИКа Николай Булаев отмечал, что Центризбирком поддерживает обращение городской избирательной комиссии в правоохранительные органы в связи с нарушениями в работе избиркомов муниципальных округов.

«ЦИК России поддерживает обращение горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, избирательные комиссии муниципальных образований «вряд ли решились на такое – без, мягко говоря, консультаций с муниципальными и районными органами власти».

Булаев добавил, что в случае дальнейших умышленных действий избирательных комиссий, ЦИК России оставляет за собой право обратиться в суд об обжаловании неправомерных действий муниципальных комиссий Петербурга.

Он напомнил, что для оценки ситуации, сложившейся в связи с нарушениями в деятельности муниципальных комиссий Санкт-Петербурга при приеме документов по выдвижению и регистрации кандидатов, ЦИК России уже на протяжении шести дней проводит мониторинг всех проблемных ситуаций.

Напомним, Санкт-Петербургский избирком направил обращения в городскую прокуратуру и ГСУ СК РФ в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы ИКМО Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и ГИК Петербурга, проводит объезды ИКМО города, на которых поступили жалобы о нарушениях.

Пресс-служба ЦИК сообщала, что ситуация в Санкт-Петербурге потребовала оперативного реагирования со стороны комиссии, в связи с чем в город приехали члены Центризбиркома. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам заключалась в несвоевременном информировании участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. В начале недели глава петербургского избиркома Виктор Миненко дал распоряжение руководителям территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов. Он также отмечал, что в абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, но действия некоторых муниципальных советов и избирательных комиссий муниципальных образований привели к нарушениям избирательных прав – всего, по его словам, поступило более 200 обращений о нарушении законодательства о выборах, в том числе по трем МО (Сампсониевское, Сосновское, Сергиевское) поступила четверть из этих обращений и эти обращения оперативно рассматриваются.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.