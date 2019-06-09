Личные данные клиентов российских банков опубликованы в интернете

Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались доступны всем желающим. В общей сложности утечка затронула интересы примерно 900 тыс. россиян.

Две утечки данных о клиентах Альфа-банка обнаружила в пятницу DeviceLock. В одной из баз содержатся данные о более чем 55 тыс. клиентов, включая их ФИО, телефоны (мобильный, домашний и рабочий), адрес проживания и место работы. Как уточняется, речь идет о данных за 2014-2015 годы, пишет «Коммерсант».

При этом вторая утечка, содержащая всего 504 записи, датируется 2018-2019 годами. Помимо имен и номеров телефонов она содержит информацию о годе рождения, паспортные данные, а также сведения об остатке на счете, ограниченные в диапазоне 130-160 тыс. рублей.

Первая база находится в открытом доступе с конца мая. Клиенты банков, чьи данные были опубликованы, проживают в Северо-Западном федеральном округе. Телефонные номера по большей части действующие и принадлежат обозначенным лицам.

По данным «Коммерсанта», в числе клиентов, чьи данные просочились в интернет, можно найти около 500 сотрудников МВД и порядка 40 человек из ФСБ.

В апреле стало известно, что данные клиентов банков из черного писка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в Сети. Это порядка 120 тыс. граждан и компаний. Эксперты назвали инцидент первым случаем появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России.