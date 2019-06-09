Адвокат журналиста Голунова пожаловалась в СК на действия полицейских

В Следственный комитет подано заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков.

«Адвокат Ольга Динзе подала в СК РФ заявление о преступлениях полицейских в отношении Ивана Голунова. Номер обращения 634832», – передает его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков – при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. На съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина.

Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.