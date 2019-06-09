Китай припугнул Microsoft

Пекин предупредил крупнейшие технологические компании, что отказ продавать в Китай технологии приведет к «ужасным последствиям», сообщают СМИ.

Встречи китайских чиновников с представителями компаний прошли «на прошлой неделе». В частности, речь идет о Microsoft, Dell (США) и Samsung (Южная Корея), передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Их предупредили, что они «могут столкнуться с ужасными последствиями, если будут следовать запрету администрации Трампа на продажу ключевых американских технологий китайским компаниям».

Издание напоминает, что Китай составляет перечень «ненадежных» компаний, который специалисты считают шагом к ответному удару Пекина Вашингтону.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим ЧП для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Минторг США внес Huawei в черный список. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.