Участие «Машины времени» в патриотическом концерте у Кремля отменено

Группа «Машина времени» не примет участие в патриотическом концерте у стен Кремля 12 июня, сообщили лидер группы Андрей Макаревич и пресс-секретарь группы Антон Чернин.

По их словам, инициатива по отмене выступления исходила не от группы. Чернин заявил, что «позвонили из компании «Арс», передает РИА «Новости».