Макаревич резко прокомментировал участие в патриотическом концерте у стен Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, комментируя участие его коллектива в патриотическом концерте у стен Кремля 12 июня, потребовал перестать искать в этом политический подтекст.

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой», – передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Он отказался раскрывать название песен, которые споет у Кремля, отметив лишь, что одна из них старая, а другая новая.

«Машина времени» выступит у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях раскритиковали Макаревича за намерение выступать на концерте вопреки его радикальной позиции по поводу Крыма.

Также на Красной площади выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль «Русская песня» и еще около 30 коллективов. Откроет концерт патриарх Кирилл.

Отметим, что на этой неделе группе «Машина времени» исполнилось 50 лет.