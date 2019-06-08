Кудрин предложил три шага для победы над «триллионной» коррупцией

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что справиться с коррупцией в России позволит внедрение лучших мировых практик по открытости органов государственной власти.

«У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», – цитирует Кудрина РИА «Новости».

По его мнению, чтобы побороть в стране коррупцию, нужно предпринять три шага. Первым из них должно стать обеспечение полноты и достоверности баз данных, которые предоставляют министерства и ведомства.

«Сегодня министерства не выполняют законодательство по открытости», – отметил Кудрин.

В качестве второго шага Кудрин предлагает писать «понятным языком» все законы и законопроекты.

«Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию. Сейчас это практически прекращено», – добавил он.

Третий шаг – это открытый диалог, обратная связь в разных форматах, считает Кудрин.

Ранее Генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что в России наметилась положительная динамика в борьбе с коррупцией. Также Генпрокуратура описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД