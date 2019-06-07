В столкновениях в Идлибе погибли 83 человека

За последние 24 часа в ходе ожесточенных столкновений между проправительственными силами и джихадистами в северо-западной Сирии погибли 83 бойца, сообщают британские наблюдатели.

Базирующася в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека уточнила, что с четверга на границе контролируемого джихадистами региона Идлиб погибли 44 лоялиста и 39 джихадистов, передает France24.

Как сообщает издание, джихадисты и союзные повстанцы начали контратаку против сил режима на северо-западе провинции Хама вечером в четверг, в результате были захвачены две деревни.

Ранее МИД России предупредил о готовящейся провокации в Идлибе.