Путин рассказал о развитии платформы «Россия – страна возможностей»

Президент Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что в стране продолжится развитие платформы «Россия – страна возможностей». Она будет становиться «более эффективной и прозрачной». «Чем больше смелых талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, в управление, в социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития», – подчеркнул Путин.

«Для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями. Для этого активно модернизируем программы и содержание образования. В августе, как вы знаете, в Казани мы принимаем чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого, впервые по инициативе России впервые пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе, по таким направлениям как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии. Я желаю нашей команде и всем командам успехов», – сказал президент Владимир Путин в пятницу во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

World Skills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. В этом году соревнования команд пройдут в Екатеринбурге.

«Особо подчеркну: мы сформировали целую платформу «Россия – страна возможностей», направленную на личностный и профессиональный рост, – напомнил глава государства. – Проходящие в ее рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов. Для участников не только из России, но и из других стран. Подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Только в 2018-2019 годах он охватил свыше 1 млн 600 тысяч человек. Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых, талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны»

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне победители и наставники конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Тему раскрыл первый заместитель руководителя администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Он отметил, что в технологичном мире цена человеческих решений, значимость лидерства стали самым ценным ресурсом.

На полях ПМЭФ запланирован ряд встреч наставников с участниками. В первый день прошло общение Глеба Никитина, губернатора Нижегородской области и наставника конкурса «Лидеры России», с его подопечным, победителем конкурса Владимиром Туровцевым. По словам Глеба Никитина, цель совместной работы – решение конкретных задач, реализация совместных проектов.

Конкурс управленцев «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей», проводится по поручению Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации и развития.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана в соответствии с указом президента Путина от 22 мая 2018 года. Развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», Грантовый конкурс молодежных инициатив и т.д.