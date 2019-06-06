Тема лидерства стала одной из центральных на ПМЭФ

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...

Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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            Тема лидерства стала одной из центральных на ПМЭФ

            6 июня 2019, 20:59

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Победители и наставники конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума.

            Лидерство в современной экономике обсуждалось на пленарной сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди». Тему раскрыл первый заместитель руководителя администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Он отметил, что в технологичном мире цена человеческих решений, значимость лидерства стали самым ценным ресурсом.

            «В бизнесе, в госуправлении, в науке не хватает людей. И приоритет для государства – это взращивание квалифицированных управленцев, инвестиции в человеческий капитал. В этой связи Конкурс «Лидеры России» показал свою реальную востребованность: как среди участников (это более 400 тыс. человек), так и со стороны государства. Только по результатам первого конкурса 2017-1018 годов были выбраны Президентом и позже прошли выборную кампанию два губернатора, заняли свои места четыре заместителя федеральных министров, 11 региональных министров», – сказал Кириенко.

            «Для этих же целей по поручению Президента России Владимира Путина полтора года назад была запущена программа «Россия – страна возможностей», которая сегодня объединяет такие проекты как «Лидеры России», студенческие олимпиады, «Мой первый бизнес» для школьников, «Цифровой прорыв» для IT, это более 1,6 миллиона человек, которые приняли участие в конкурсах», – добавил Кириенко.

            Модератором сессии «Лидер XXI века» выступил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, а одним из спикеров – победитель конкурса 2018-2019 годов, директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кузнецов. Темой мероприятия стало формирование личности лидера, отвечающего вызовам нового времени.

            «Сегодня лидерство крайне востребовано в обществе, особенно в России. Уходит в прошлое эпоха, когда можно было сидеть в совете директоров и голосовать за заранее принятое решение. Руководитель должен быть готов подхватить управление, должен быть готов к постоянному риску, иногда обстоятельства заставляют стать лидером изменений», – заявил Кузнецов.

            На пресс-подходе, посвященном итогам и перспективам конкурса «Лидеры России», Алексей Комиссаров напомнил, что на первый конкурс 2017-2018 годов заявки на участие подали 199 тыс. человек, на второй конкурс поступило уже 227 тыс. заявок. За два года произошло больше ста назначений на самые разные посты. При этом опыт федерального центра начали перенимать в регионах. Уже прошли кадровые конкурсы по методике «Лидеров России» в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Сахалине, летом пройдет конкурс в Санкт-Петербурге.

            «Важно, что Лидеры поддерживают общение. По инициативе участников первого конкурса был создан клуб Лидеров России «Эльбрус», они общаются на деловых мероприятиях и неформальных встречах, участвуют в крупнейших мероприятиях страны, в том числе, в ПМЭФ. В этот раз на форум были приглашены победители второго сезона конкурса «Лидеры России», – рассказал Алексей Комиссаров.

            Конкурс «Лидеры России» также помогает решить кадровые вопросы в регионах, заявила на пресс-подходе и.о. вице-губернатора города Севастополя, победитель конкурса Мария Литовко.

            «Я надеюсь привлечь финалистов к нам, в подразделения, которые находятся в зоне моей ответственности. Сейчас предстоит сформировать перечень вакантных должностей руководящего состава. Я намерена в полной мере использовать тот кадровый потенциал, который создал конкурс», – сообщила она.

            В свою очередь, победитель конкурса «Лидеры России», председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец подчеркнула, что важнейшая составляющая конкурса – программа наставничества, «так как именно наставник показал мне возможности госслужбы, продемонстрировал на примере своей структуры, как много полезного и нужного можно делать».

            На полях ПМЭФ запланирован ряд встреч наставников с участниками. В первый день прошло общение Глеба Никитина, губернатора Нижегородской области и наставника конкурса «Лидеры России», с его подопечным, победителем конкурса Владимиром Туровцевым. По словам Глеба Никитина, цель совместной работы – решение конкретных задач, реализация совместных проектов.

            «Я жду от этого общения результатов не только для личностного развития подопечного, но и для собственного личного развития. Новые взгляды и восприятие системы извне – это правильный, нужный диалог», – сказал Глеб Никитин.

            «Возможность применить мои опыт и знания на базе перспективного региона, сделать так, чтобы идеи превратились в прототипы, в реализацию, а в какой-то момент, тиражировать этот опыт на другие регионы – это отличный шанс для меня, и без наставника это было бы невозможно», – отметил Владимир Туровцев.

            Конкурс управленцев «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей», проводится по поручению президента Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации и развития.

            На конкурс управленцев «Лидеры России» в 2018-2019 годов было подано 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. К дистанционному этапу отбора были допущены 91 тыс. конкурсантов, по итогам трех блоков тестирования их количество сократилось до 3 тыс. 294 участников, которые были приглашены в полуфиналы конкурса по федеральным округам.

            В финале, который прошел в Сочи с 13 по 17 марта, встретились 300 финалистов, из их числа были определены 104 победителя конкурса. Все финалисты получили образовательные гранты на 1 млн рублей, а победители – еще и наставников из числа лучших российских руководителей.

            Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана в соответствии с указом президента Путина от 22 мая 2018 года. Развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», Грантовый конкурс молодежных инициатив и т.д.


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