Кучерена пообещал взять дело журналиста «Медузы» под особый контроль

«Дело будет на особом контроле и, думаю, в ближайшее время мы сможем понять, что на самом деле произошло», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. Так он прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

Кучерена отметил, что уже обратил внимание на эту историю. «Безусловно, в этом вопросе надо разобраться. Конечно, у него есть друзья, родственники, есть люди, с которыми он ежедневно общается и, конечно, их мнения тоже будут играть роль», – сказал адвокат.

Кучерена пообещал, что ситуация с журналистом «Медузы» будет находиться на контроле Общественного совета при МВД России. «Я сделаю соответствующие запросы и звонки для контроля и для того, чтобы расследование было объективным. Но в любом случае, и министр внутренних дел, и руководители подразделений МВД понимают ответственность за те или иные события, которые происходят при задержаниях и при возбуждении уголовного дела», – добавил он.

«То, что заявил сам журналист, безусловно, нужно проверять, чтобы это не было провокацией и подставой. Также важно принимать во внимание, что журналист вел расследования, и то, что его работа может вызывать у кого-то гнев или недовольство, если он пишет нелицеприятные публикации и статьи. Дело будет на особом контроле и, думаю, в ближайшее время мы сможем понять, что же на самом деле произошло», – пообещал Кучерена.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. На задержание корреспондента «Медузы» отреагировали телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки, которые выразили сомнение в виновности журналиста.

Между тем МВД подтвердило подлинность фото наркотических веществ, сделанных в квартире журналиста «Медузы».