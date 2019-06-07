МВД подтвердило подлинность сделанных в квартире журналиста «Медузы» фото

Руководитель пресс-службы МВД Москвы Юрий Титов заявил, что фотографии наркотических веществ, которые распространила столичная полиция, сделаны во время обысков в квартире корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Соответствующие снимки опубликованы на сайте полиции Москвы.

«Фотографии обнаруженных наркотических веществ были сделаны при проведении обследования жилища подозреваемого в арендуемой им квартире в жилом доме на Вешняковской улице», – сообщил Титов.

До этого в ряде Telegram-каналов появились сообщения о непредоставлении полицией доказательств того, что фотографии сделали именно в квартире Голунова. При этом некоторые знакомые корреспондента утверждают, что на фото не его квартира, пишет ТАСС.

Задержание журналиста прокомментировал генпрокурор России Юрий Чайка.«Я впервые слышу сейчас об этом. Я не знаю, что там», – сказал он.

Вместе с тем в ответ на вопрос о контроле ситуации Чайка заявил, что Генпрокуратура «все дела берет на контроль», передает РИА «Новости».

Напомним, Голунова задержали по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. На задержание корреспондента «Медузы» отреагировали телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки.