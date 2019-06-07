Сеть научно-образовательных центров для лучших кадров создадут в России

В России создается сеть научно-образовательных центров, которые станут интеграторами фундаментальных знаний, профессионального образования и реальной экономики регионов для привлечения самых сильных специалистов, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Это будет сеть лучших кадров, идей и смыслов», – сказала Шмелева в ходе дискуссии «Наука, образование и бизнес: стратегия интеграционного взаимодействия» на Петербургском международном экономическом форуме.

Участниками дискуссии стали президент Российской академии наук Александр Сергеев, первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, профессор исполнительного образования Кембриджского университета Морис Энтони Юинг и другие. Открывая дискуссию, организаторы предложили всем присутствующим и отдельно экспертам оценить уровень инновационности российской экономики по пятибалльной шкале. Оценка зала составила немногим более двух, оценка экспертной панели также не дотянула до «троечки».

«В чем же причина столь неутешительного положения?» – задала вопрос модератор сессии, слова которой приводятся в поступившем в редакцию газета ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Эксперты были едины в том, что научно-технологическое лидерство действительно зависит от того, насколько эффективно происходит взаимодействие науки, образования и бизнеса. Но если выстроить законодательные, организационные, информационные правила в логике, которые приняты и понятны всем участникам, то в этом случае можно говорить о том, что интеграция ради инноваций станет реальностью.

По словам Шмелевой, сегодня представителям бизнеса проще наладить взаимодействие с отдельными подразделениями внутри университетов, нежели работать с академической средой. «В России созданы все необходимые условия для роста инноваций. У нас принята Стратегия научно-технологического развития РФ, которая является ответом на глобальные вызовы. Однако там прописаны только цели, к которым мы должны прийти, но не прописаны конкретные регуляторные инструменты. А это – вызов, в том числе и для системы образования», – отметила она.

Что касается нацпроектов «Наука» и «Образование», то Шмелева обратила внимание на важность создания в России научно-образовательных центров.

«Я расскажу, как данная инфраструктура будет выглядеть. Это пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня, четырнадцать центров компетенции Национальной технологической инициативы, четыре математических, не менее трех геномных центров исследований. А также продолжается программа создания инжиниринговых центров при вузах, которую развивают Минпромторг и Минобрнауки. Есть и другие инструменты, и все это говорит о том, что создается горизонтальная сеть для лучших кадров, идей и смыслов, которая привлечет в эту сферу самых сильных специалистов и даст наверняка тот совокупный результат, который мы хотим получить, чтобы оценить себя на пятерку», – подчеркнула Шмелева.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит 6-8 июня.