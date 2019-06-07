Чиновников решили перевести на школьное питание в ХМАО

С 1 июля сургутские чиновники перейдут на школьное питание, сообщили в управлении документационного и информационного обеспечения городской администрации.

Соответствующий контракт по результатам проведенного конкурса был подписан с комбинатом школьного питания, передает Ura.ru.

Предполагается, что это позволит чиновникам лично контролировать качество питания, так как меню будет одинаковым для детей и работников мэрии.

В администрации также отмечают, что это позволит сэкономить деньги, которые в дальнейшем будут направлены на нужды города.

«С 1 июля все издержки по содержанию столовых, выплате заработной платы персоналу, закупке сырья и оборудования полностью понесет муниципальное унитарное предприятие. Это позволит сэкономить 7 млн рублей бюджетных средств. Ранее за организацию обедов отвечал персонал хозяйственно-эксплуатационного управления администрации», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что ранее такой эксперимент решили провести в Татарстане: мэр Казани Ильсур Метшин обязал местных чиновников и депутатов в течение месяца питаться в школьных столовых, сообщала «Комсомольская правда».

Взрослые участники эксперимента должны были лично проанализировать качество подаваемой детям еды и выявить слабые стороны в организации процесса.

Выявленные нарушения и недостатки решили устранить во время летних каникул – до 1 сентября.

Ранее руководитель департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в дискуссии, разгоревшейся в соцсетях, посоветовала молодым родителям кормить детей с огородов.