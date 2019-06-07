Шнурова заподозрили в плагиате

Журналистка Ольга Бешлей заподозрила новый клип «Ленинграда» об Иисусе в «обширном цитировании» The next day Дэвида Боуи.

По ее мнению, Сергей Шнуров не «снял клип про Иисуса», а «зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи».

Бешлей заявила в Facebook, что это, наверное, «можно назвать это обширным цитированием», хоть и «грубым».

«С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать – великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего», – заявила она.

Напомним, в РПЦ, комментируя новый клип группы «Ленинград» на песню i_$uss, заявили, что церковь отрицательно относится к использованию образов и имен святых в шоу-бизнесе и зарабатыванию на этом денег.