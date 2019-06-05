В РПЦ отреагировали на новый клип «Ленинграда» об Иисусе

Протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя новый клип группы «Ленинград» на песню i_$uss, заявил, что церковь отрицательно относится к использованию образов и имен святых в шоу-бизнесе и зарабатыванию на этом денег.

Шестиминутный ролик (газета ВЗГЛЯД не может дать ссылку на видео из-за содержащейся в нем ненормативной лексики) опубликован на официальном канале группы в YouTube. Перед началом релиза авторы предупреждают зрителей, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих.

Главная героиня клипа – молодая девушка, которая приходит в ночной клуб и употребляет запрещенные вещества, а затем влюбляется молодого человека, показавшегося ей похожим на Иисуса Христа. Целомудренные сцены перемежаются с кадрами шумной вечеринки и распития алкоголя, видами грязного туалета. В середине песни Шнуров зачитывает напоминающий молитву текст. В довершение девушка неожиданно «непорочно беременеет» и «рожает» планшет с фотографиями возлюбленного, после чего погибает под упавшим на нее фонарем.

По словам Смирнова, есть вещи сакраментальные и к ним нужно относиться с уважением. Неприлично и недопустимо рифмовать имя Иисуса – это, подчеркнул священник, «пошлейшая рифма, как услада-лампада».

«Жаль, что некоторым молодым людям нужно объяснять, что на Кремлевскую стену, где у нас некрополь, справлять нужду неприлично. Нельзя использовать, допустим, изображение покойной мамы руководителя группы «Ленинград» в голом виде. Потому что она умерла, и это неприлично», – сказал Смирнов телеканалу «360».

По его мнению, сделано это было для привлечения к группе дополнительного внимания – как положительного, так и отрицательного. Клип только-только вышел, а уже попал в поле зрения общественности.

«Может, они сделали это для рекламы. Как The Beatles говорили: «Мы популярнее Иисуса». Для чего они это говорили? Чтобы еще больше к себе привлечь внимание. Имя Иисуса же все знают. Вот и тут так же», – заключил протоиерей.

Впрочем, большинству пользователей соцсетей новинка «Ленинграда» понравилась.

«Это как «Judas» Леди Гаги, только от Ленинграда», – написал Ultraviolet.

«Божечки! Это прекрасно просто. Столько классических полотен в одном клипе!», – отметил kot_nastoyatel.

Некоторые, впрочем, все же сочли новый клип неприличным.

«Ленинград» омерзительно блевотная группа, создающая продукт для типичного «быдла», что любят распивать водку по любому поводу и любителей подраться по синьке в летних кафешках. Отвратительна во всем. От голосов, которыми изрыгают свои «песни», до тем, которые для них подбирают», – написал Денис Романов.

В марте Сергей Шнуров заявил о прощальном стадионном туре «Ленинграда» и роспуске группы. Гастроли стартовали 4 июня в Калининграде. Второй концерт состоится 14 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Всего в рамках тура запланировано девять выступлений в разных городах России.