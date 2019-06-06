В Общественной палате объяснили, почему служить можно с 18 лет, а выпивать – с 21 года

Зампред комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко прокомментировал газете ВЗГЛЯД инициативу Минздрава увеличить возраст детства до 21 года.

Рыбальченко считает, что в данной инициативе необходимо выделить возраст ограничения употребления алкоголя. «Но я бы не стал связывать это с порогом детства. С этим связано много других важных событий в жизни молодых людей – это и совершеннолетие, и наступление гражданского права, и возможность вступления в брак», – пояснил собеседник.

Рыбальченко отметил, что к окончанию школы многие молодые люди уже достигают возраста, в котором они могут создавать семью. Однако несмотря на то, что они не являются к этому моменту финансово самостоятельными, собеседник полагает, что такое право им стоит сохранить. «Служить в армии по наступлении 18 лет также кажется мне вполне естественным процессом», – отметил эксперт.

Рыбальченко напомнил, что в США возраст, до которого нельзя употреблять алкоголь, также составляет 21 год. «Подобное ограничение идет молодым людям только на пользу. Ну а взять в руки оружие, не выпив стакан, вполне возможно, и для того, чтобы родить ребенка, совершенно не обязательно выпивать», – заметил собеседник.

Напомним, в Минздраве задумались о повышении возраста детства до 21 года.