В Минздраве задумались о повышении возраста детства до 21 года

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, что министерство обсуждает вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года.

«В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 [года]. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», – заявила Яковлева на сессии «Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что больше всего потребителей никотиновой продукции среди молодежи от 18 до 29 лет.

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