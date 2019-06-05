Привезенная в Москву панда дала «задний ход»

В ожидании президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина привезенная из Китая в Москву панда решила «дать задний ход».

В Московском зоопарке одна из двух привезенных из Китая панд прошлась по вольеру задом наперед. Видео с «дефиле» разместил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за панд, которых привезли специальным рейсом в российскую столицу: Китай предоставил животных в аренду России на 15 лет за 15 млн долларов.