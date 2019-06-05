Директор школы дала характеристику девочке, которую заставили пить из лужи

Директор одной из школ Бийска, в которой обучается девочка, пившая из лужи под угрозами со стороны сверстниц, сообщила, что пострадавшая стоит на учете из-за пропусков занятий.

Глава учебного заведения Татьяна Столлер рассказала, что пострадавшая и ее мать «были в прокуратуре, там ведется доследственная проверка в связи со случившимся». В школе настаивали на том, чтобы мать девушки подала заявление в полицию, однако та этого не сделала, передает радиостанции «Говорит Москва».

По словам директора, после случившегося домой к пострадавшей сразу направили классного руководителя и социального педагога, чтобы выяснить причины.

При этом школьница «на контакт не особо идет, не говорит, по какой причине (произошел инцидент)».

«Девочка на школьном контроле состояла, то есть с ней работали в связи с тем, что она пропускала школу, не ходила. Маму приглашали неоднократно в школу, беседы вели, и индивидуальная программа сопровождения психолога была, то есть вся работа велась в школе», – добавила Столлер.

Она также рассказала, что издевавшиеся над девочкой подростки учатся в других учреждениях.

Отмечается, что радиостанция связалась с руководством другой бийской школы, где учится одна из подозреваемых. Там заявили, что ранее школьница не была замечена в «таких диких историях».

«Весь комплекс работ будет проведен с ребенком и с семьей. Если нужна будет помощь маме, подключат всех, и психологов тоже. (...) Начинается расследование. Характеристику пока даем в управление образования», – добавили в школе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подростки заставили школьницу пить воду из лужи; видео с издевательствами было выложено в Сеть.

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