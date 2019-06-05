Рубль стабилен к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду торгуется на уровне предыдущего закрытия – 65,17 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 73,38 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается до 61,58 доллара за баррель, , передает РИА «Новости».

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