Генсек НАТО заявил о расширении присутствия США и альянса в Польше

Во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и США все больше расширяют присутствие на польской территории.

«Я приветствую серьезные обязательства США по европейской безопасности. Мы видим, что это выражается в увеличении присутствия США в Европе за последние годы. Мы видим также расширение присутствия США в Польше. Все больше ощущается присутствие НАТО и США в Польше», – сказал генсек.

На совместной пресс-конференции также выступил Дуда. Он сообщил, что Польша выступает за то, чтобы расширение присутствия США «вписывалось» в деятельность НАТО, пишет ТАСС.

«Мы хотим, чтобы усиленное присутствие вписалось в обеспечение безопасности в нашем регионе и деятельность НАТО», – рассказал президент Польши, подчеркнув, что это будет обсуждаться на ближайшем саммите альянса.

Обсуждение увеличения американского присутствия на польской территории обсуждаются Польшей и США с осени 2018 года, когда во время визита Дуды в Вашингтон была озвучена инициатива о создании «Форта Трамп».

Недавно стало известно, что обе страны отказались от создания базы «Форт Трамп», однако США должны увеличить число американских военных в Польше. Также планируется создать совместный военный учебно-тренировочный центр.

В конце мая Варшава и Вашингтон рассказали о расширении военного присутствия США в Польше и отметили, что переговоры приближаются к финалу.