США и Польша отказались от создания базы «Форт Трамп»

США собираются увеличить численность своего военного контингента в Польше, сообщают СМИ.

Сейчас в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных. США намерены перебросить в Польшу еще не менее 1 тыс. военнослужащих. Переговоры близки к завершению, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, планируется усилить компонент сил специального назначения и создать совместный военный учебно-тренировочный центр.

При этом стороны решили не создавать в Польше базу «Форт Трамп».

Вашингтон также намерен ответить согласием на просьбу Варшавы о долгосрочном военном присутствии.

Подписание соглашения ожидается 12 июня, но его могут перенести на осень.

Напомним, Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5–2 млрд долларов.

При этом в Соединенных Штатах заявляли, что не собираются размещать в Польше базу «Форт Трамп».