Из-за холода и истощения в США погибли свыше 30 ленивцев

Tекст: Антон Антонов

Трагедия произошла из-за ненадлежащего содержания животных, передает РИА «Новости».

С декабря 2024 по февраль 2025 года звери прибывали на склад, совершенно не готовый к их размещению. В здании полностью отсутствовали водоснабжение и стабильное электричество.

Первая партия состояла из 21 ленивца из Гайаны. Животные погибли в декабре 2024 года от переохлаждения, когда попытки обогреть помещение привели к сбою в электросети. Звери остались без тепла при температуре около восьми градусов.

Вторая группа из десяти особей прибыла в феврале из Перу и также не выжила. Часть животных скончалась еще при транспортировке, а остальные умерли из-за крайне истощенного состояния по прибытии.

Последующая проверка выявила серьезные нарушения в содержании выживших особей. Однако владелец склада получил лишь устные предупреждения, избежав реальных штрафов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных холодов во Флориде игуаны массово падали с деревьев. В американском штате Миссисипи после аварии грузовика на свободу выбрались лабораторные обезьяны. Две обезьяны были убиты местными жителями, одной удалось выжить.