В СПЧ раскритиковали законопроект об участниках событий 1968 года в Чехословакии

«Почему эту тему подняли, я не знаю. Дураков много», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Леонид Никитинский, комментируя законопроект, предлагающий признать ветеранами боевых действий участников ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. На эту инициативу крайне негативно отреагировали власти Чехии и Словакии.

«Я отношусь к этому негативно. Безусловно, это интервенция. Я говорил об этом еще в 70-м году на первом курсе института», – заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Никитинский.

Накануне участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, по которому предлагается признать участников ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году ветеранами боевых действий и предоставить им соответствующие меры социальной поддержки.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2016 году тремя депутатами от КПРФ. В январе прошлого года инициатива была отклонена Госдумой в первом чтении. Как сказал газете ВЗГЛЯД член думского комитета по обороне Юрий Швыткин, возможно, законопроект будет вновь внесен.

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