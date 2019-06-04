Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

На открытии торгов во вторник индекс Мосбиржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,4% и составил 2719,57 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,31% и достиг отметки в 1311,6 пункта, передает ТАСС.