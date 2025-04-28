  • Новость часаЮжная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Китай отказался оценивать участие военных КНДР в боях в Курской области
    Лавров и Рубио обсудили по телефону украинский кризис
    Трамп: Зеленский стал спокойнее
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    5 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    28 апреля 2025, 11:07 • Новости дня

    Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно прекратили обслуживание рейсов в связи с мерами безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    По его словам, в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) с 10.18 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности, передает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

    Аналогичные ограничения с 10.26 были введены в ярославском аэропорту Туношна. Причины введения ограничений пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация аэропорта Пулково в Петербурге приостановила утром в понедельник прием и выпуск гражданских самолетов в рамках усиления мер безопасности полетов.

    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (28)
    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    @ TATYANA MAKEYEVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.

    В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.

    Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.

    Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    27 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по конфликту на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известная правозащитница, член «Единой нейтральной Грузии» Нана Какабадзе заявила о «беспроигрышной позиции» России по украинскому кризису и тяжелом положении в Европе из-за продолжающихся военных действий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все знают, что эту войну Украина проигрывает, поэтому и Киев, и его европейские кураторы сейчас стараются выйти из этой войны с наименьшими потерями, хотя бы сохранив лицо», – сказала она. «В любом случае Зеленский «завершен», – отметила сторонница нейтралитета Грузии.

    «Народ Украины потребует от него ответа и за потерянные территории, и за разрушенную экономику, и за жертвы, и за беженцев, и за тысячи других бед», – отметила Нана Какабадзе. «А вот позиция России беспроигрышная. Страна выдержала всевозможные санкции, которые только привели к перезагрузке ее экономики, усилению военной промышленности, росту патриотизма», – сказала правозащитница.

    По ее словам, «война России и Украины ввергла в кризис не только Украину, но и Европу, в ведущих странах которой наблюдается рецессия из-за санкций, и это видят лидеры Европы, но они настолько стали заложниками борьбы «до последнего украинца», что зафиксировать иную позицию для них равноценно политическому самоубийству», – заявила она.

    В этой связи член «Единой нейтральной Грузии» спрогнозировала продолжение сопротивления Украины, а также Великобритании, Франции и Германии планам США завершить военные действия.

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    27 апреля 2025, 11:41 • Новости дня
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    @ Stefan Puchner/dpa/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов движения «Вместе за Германию», участники которых потребовали прекратить военную и финансовую помощь Украине и ужесточить контроль на границах, сообщили СМИ.

    Акции движения «Вместе за Германию» прошли в различных городах страны. В мероприятиях по всей Германии участвовали несколько тысяч человек, требовавших ужесточения контроля на границах и прекращения помощи Украине. Лозунги митингующих включали призывы к дипломатии и миру вместо поставок оружия и продолжения конфликта, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

    По информации DPA, на акциях в ряде городов присутствовали представители ультраправых группировок, что подтвердили в Федеральном ведомстве по охране конституции. В Дортмунде среди 800 участников оказалось около 50 ультраправых, двое из которых были замечены в использовании нацистского приветствия, за что полиция возбудила уголовные дела. Контрдемонстрация там собрала до 500 человек, полиция предотвратила столкновения.

    В Ройтлингене на акцию пришли 500 сторонников движения и 200 противников. Левые активисты атаковали полицейских, после чего стражи порядка применили дубинки и перцовые баллончики. В Кобленце задержали 17 человек, возбуждено более 40 уголовных дел, большинство за нарушение правил проведения массовых мероприятий.

    В Берлине акция объединила 300 сторонников и 500 оппонентов. Полиция задержала 32 человека, включая тех, кто использовал нацистское приветствие.

    По сообщениям Tagesspiegel и Bild, движение «Вместе за Германию» тесно связано с партией «Альтернатива для Германии», которая поддержала проведение митингов в ряде городов, а в Гамбурге организацией мероприятия занимался член АдГ.

    Накануне в центре Берлина несколько сотен активистов прошли маршем с требованием прекратить поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде немецких городов прошли пасхальные марши с требованиями разоружения и прекращения поставок вооружений Киеву, а также акцентом на необходимости мирных переговоров, а комитет Верховной рады одобрил законопроект, разрешающий национальной гвардии применять огнестрельное оружие против митингующих без предупреждения.

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    27 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые предсерийный российский электромобиль «Атом» продемонстрировал движение по центральным магистралям Москвы вне тестового режима.

    Предсерийный образец электромобиля «Атом» впервые проехал по столичным улицам вне лабораторных испытаний, сообщает РИА «Новости». Автомобиль совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.

    Проект атомного электромобиля реализует АО «Кама». Предсерийный образец машины был впервые представлен в конце 2024 года.

    Компания ранее информировала, что в 2025 году начнет функционировать специализированный сервисный центр для обслуживания электромобилей «Атом». Здесь планируется тестировать технологии сервисного обслуживания, включая многократную разборку и сборку автомобилей, а также готовить специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Серийное производство электромобиля «Атом» намечено на середину 2025 года на заводе «Москвич».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом», генеральный директор АО «Кама» и разработчик электромобиля «Атом» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, а отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.

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    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    27 апреля 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS

    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS и 124 беспилотника

    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации поражено несколько складов боеприпасов с реактивными снарядами HIMARS, а также уничтожено 124 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов, где хранились реактивные снаряды для системы HIMARS. Ведомство отметило, что всего были уничтожены склады в нескольких районах, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов и цех по сборке беспилотников.

    Как указали в пресс-службе, российские войска на различных направлениях нанесли поражение скоплениям техники и живой силы ВСУ. В частности, только на Белгородском направлении потери украинской стороны составили до 75 военных, уничтожен склад горючего. В районе Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР зафиксированы потери до 235 военнослужащих, уничтожены боевая техника, артиллерийские орудия, восемь складов боеприпасов, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, поразила личный состав и технику шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения, уничтожила четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. На других направлениях ВСУ также понесли значительные потери: противник потерял до 250 военных на юге и до 425 бойцов в районе Миролюбовки и Богдановки. Кроме того, подразделения «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, уничтожили склады боеприпасов и станции РЭБ.

    По данным Минобороны, за сутки российские системы ПВО уничтожили управляемую бомбу JDAM, несколько реактивных снарядов HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата. С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, более 53 тыс. беспилотников и более 23 тыс. единиц бронетехники, уточнили в ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив склады боеприпасов и топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новое в ДНР и подошли к Катериновке, ранее войска России захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также российские подразделения начали штурм Григоровки в ДНР.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

    Коментарии (3)
    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 17:38 • Новости дня
    Дрон ВСУ по ошибке снабжал российских штурмовиков в ДНР сигаретами и шоколадом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» рассказал, что украинский дрон «Баба-Яга» ошибочно снабжал сигаретами и шоколадом российских штурмовиков, захвативших позиции в Дзержинске (Торецке) в ДНР.

    По его словам, во время боя один из товарищей взял в плен четырех украинских стрелков, после чего пленные находились на позиции вместе с российскими бойцами, передает РИА «Новости».

    «Баба Яга» продолжала регулярно сбрасывать на эти позиции продовольствие, сигареты и воду, не подозревая, что территория уже под контролем ВС РФ. Пленные не имели возможности сообщить своим о пленении. Поэтому «Баба Яга» регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», – отметил военный. По его словам, российские бойцы получали посылки с беспилотника, в том числе шоколад, и продолжали наступление против украинских военных.

    Ранее сообщалось, что российские войска начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между городами Димитров и Дзержинск.

    10 апреля советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил, что силы украинской армии оказались в мешке между Дзержинском и Димитровом в ДНР.

    Кроме того, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    27 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Верховный суд назвал обстоятельства для освобождения от алиментов

    Верховный суд: Серьезная болезнь и инвалидность могут освободить от алиментов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями и находящиеся в трудном положении, могут быть освобождены от выплаты алиментов детям.

    Верховный суд рассмотрел дело жителя Саратовской области, который был обязан выплачивать алименты на ребенка после развода. Мужчина стал инвалидом второй группы, большую часть года проводил в стационаре, а основной доход составляли пенсия и пособие, сумма которых была ниже назначенных алиментов, передает РИА «Новости».

    Иногда он или его родственники переводили незначительные суммы, однако за семь лет задолженность достигла более 450 тыс. рублей. Три инстанции отказали мужчине в освобождении от долга, однако Верховный суд встал на его сторону и напомнил, что плательщик алиментов может быть полностью или частично освобожден от задолженности, если неуплата была вызвана болезнью или другими уважительными причинами, а материальное положение не позволяет погасить долг.

    Суд также отметил, что у истца нет недвижимости, автомобиля и иных источников дохода, а необходимые для жизни средства уходят на лекарства. В итоге Верховный суд направил дело на пересмотр и обязал принять решение с учетом данных разъяснений.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году судебные приставы взыскали с алиментщиков 92 млрд рублей, включая 100 млн рублей с рекордного должника в Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госсовета Андрей Никитин счел необходимым ужесточить наказание за неуплату алиментов и автоматизировать процесс их взыскания, чтобы избежать унижений для родителя, требующего выплаты. Минюст предложил выплачивать алименты детям до 23 лет.

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    27 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам.

    Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от военных методов разрешения украинского кризиса. В сообщении в X (бывший Twitter, заблокирована в России) Орбан заявил: «Военный психоз, захвативший Европу, пора прекратить. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель цепляется за безнадежную стратегию войны», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что считает единственным выходом из сложившейся ситуации на Украине переход к мирному урегулированию.

    25 апреля венгерский премьер выступил с аналогичными заявлениями в эфире радио Kossuth. Тогда Орбан также выразил уверенность, что поиск ЕС мирного решения украинского конфликта представляет собой лишь вопрос времени.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров, предположил, что представители стран не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по мирному процессу, с европейскими и украинскими представителями контактов нет, хотя Россия открыта к ним.

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    28 апреля 2025, 01:17 • Новости дня
    В Подмосковье шестиклассник поймал выпавшего с девятого этажа ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Домодедово подросток предотвратил трагедию, сумев поймать четырехлетнего мальчика, который сорвался с высоты девятого этажа.

    Инцидент произошел в городе Домодедово, передает РИА «Новости». Шестиклассник Амир Абачев, прогуливаясь с друзьями, услышал крики и заметил малыша, который повис на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник без колебаний бросился к подъезду и успел поймать падающего мальчика.

    Малышу удалось избежать серьезных травм, он получил легкие ушибы.

    Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что Амир является внучатым племянником Героя России, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, и выразил благодарность семье за воспитание смелого сына. Меликов назвал поступок школьника настоящим подвигом и подчеркнул, что мужество готовность прийти на помощь – отличительная черта жителей республики.

    Власти региона пообещали отметить героя и его родителей за проявленное мужество, ответственность и доброту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, оказавших помощь пассажирам утонувшего в Петербурге автобуса, президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, а Магомед Исбакиев из Дагестана был удостоен звания Герой России посмертно за героизм при выполнении боевой задачи в Херсонской области.

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