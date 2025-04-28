В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».0 комментариев
Кремль призвал ориентироваться на слова Путина о ситуации в Курской области
Песков призвал ориентироваться на слова Путина о ситуации в Курской области
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рекомендовал опираться на информацию Владимира Путина относительно присутствия украинских военных на территории Курской области.
На заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что украинские военные якобы все еще находятся на территории Курской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию, предоставленную российским главой государства, передает ТАСС.
«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента», – заявил Песков в ответ на вопросы о ситуации на границе.
Ранее временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично заявил Владимиру Путину о скорой ликвидации остатков украинских формирований в Курской области.
Президент России Владимир Путин предложил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову обсудить детали после его доклада об освобождении Курской области.