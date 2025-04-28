Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС

Tекст: Ирма Каплан

Идея создания единой валюты БРИКС может быть рассмотрена вновь только при формировании необходимых экономических условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.

«Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия», – сказал Лавров.

Он добавил, что между странами объединения идут переговоры о расширении использования национальных валют, создается инфраструктура для трансграничных расчетов. По словам министра, одной из ключевых тенденций мировой экономики стала дедолларизация, что объясняется снижением доверия к международным финансовым механизмам, контролируемым Западом.

Лавров уточнил, что по итогам 2024 года 90% торговли России со странами БРИКС осуществлялось в национальных валютах.

«Никто не хочет пострадать от санкций, которые Запад вводит против неугодных стран, используя свое монопольное положение на финансовых рынках», – отметил российский министр.

Он подчеркнул неприемлемость использования резервных валют в качестве оружия конкурентной борьбы и блокировок под политическими предлогами платежных операций по поставкам социально значимых товаров.

Лавров напомнил, что в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года зафиксированы инициативы по созданию новых расчетных и страховых платформ, что должно повысить устойчивость торговых и инвестиционных операций между странами объединения.

Бразилия с 1 января 2025 года является председателем БРИКС. В 2024 году этот пост занимала Россия.

Группа стран БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.