  • Новость часаКремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
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    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    28 апреля 2025, 11:22 • Новости дня

    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС

    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Рассмотрение вопроса о единой валюте БРИКС отложено из-за отсутствия подходящих экономических условий, но активное использование национальных валют уже широко распространено, рассказал глава МИД Сергей Лавров газете O Globo.

    Идея создания единой валюты БРИКС может быть рассмотрена вновь только при формировании необходимых экономических условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.

    «Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия», – сказал Лавров.

    Он добавил, что между странами объединения идут переговоры о расширении использования национальных валют, создается инфраструктура для трансграничных расчетов. По словам министра, одной из ключевых тенденций мировой экономики стала дедолларизация, что объясняется снижением доверия к международным финансовым механизмам, контролируемым Западом.

    Лавров уточнил, что по итогам 2024 года 90% торговли России со странами БРИКС осуществлялось в национальных валютах.

    «Никто не хочет пострадать от санкций, которые Запад вводит против неугодных стран, используя свое монопольное положение на финансовых рынках», – отметил российский министр.

    Он подчеркнул неприемлемость использования резервных валют в качестве оружия конкурентной борьбы и блокировок под политическими предлогами платежных операций по поставкам социально значимых товаров.

    Лавров напомнил, что в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года зафиксированы инициативы по созданию новых расчетных и страховых платформ, что должно повысить устойчивость торговых и инвестиционных операций между странами объединения.

    Бразилия с 1 января 2025 года является председателем БРИКС. В 2024 году этот пост занимала Россия.

    Группа стран БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    26 апреля 2025, 17:11 • Новости дня
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил сомнения в искренности посла Франции Николя де Ривьера после его интервью о перспективах отношений между Москвой и Парижем.

    Оптимистичные оценки российского-французского диалога, высказанные де Ривьером, контрастируют с публичными высказываниями официальных лиц Франции, особенно в части санкционной политики и урегулирования на Украине, заявили в МИД России, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит».

    Напомним, 1 апреля новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко.

    Де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

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    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    25 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики страны

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, такой подход сравним с рецептурным препаратом, который используют многие центральные банки мира, но для успеха лечения назначенный курс нужно пройти до конца, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство». Она добавила, что «промедление или недостаточная дозировка» может только усугубить состояние экономики.

    Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.

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    25 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

    Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
    @ Александра Зубенко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В убийстве генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецслужб. Похожим образом был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов – тогда был заминирован электросамокат, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба.

    «Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

    Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

    «Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

    Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

    По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

    Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

    В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    26 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

    Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

    Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

    Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

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    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    25 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда

    Bloomberg: Российские нефтедобытчики ускорили темпы бурения до пятилетнего максимума

    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские нефтедобывающие компании нарастили объемы бурения скважин до уровня в более 2370 км за два месяца в среднем, несмотря на санкции, передает Bloomberg.

    Буровая активность российских нефтяников достигла максимального уровня за последние пять лет. Согласно последним данным, в январе и феврале эксплуатационное бурение составляло в среднем более 2370 км, что превышает показатели последних лет, передает Bloomberg.

    Такой темп на треть выше уровня 2022 года и свидетельствует о высокой устойчивости российской нефтяной отрасли к западным ограничениям, отмечает агентство.

    «Мы можем с уверенностью сказать, что российская нефтесервисная отрасль по большей части успешно адаптировалась к режиму санкций», – сказал аналитик акций нефтегазового сектора Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

    Он добавил, что благодаря бурению общая мощность России по добыче сырой нефти и легкого нефтяного конденсата составляет от 11 до 11,5 млн баррелей в день, что практически не изменилось с 2016 года.

    Российским производителям нефти необходимо поддерживать высокие темпы бурения, чтобы страна могла наращивать добычу сырой нефти в соответствии с планом ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу, говорится в материале.

    Эксперты отмечают, что бурение в зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири, становится более технологичным: порядка 80% эксплуатационных скважин в регионе уже являются горизонтальными, и эта доля будет расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg еще в январе 2024 года отмечало наращивание Россией бурения нефтедобывающих скважин. За 2023 год объем эксплуатационного бурения в стране превысил 30 тыс. км.

    Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки.

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    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    25 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Цивилев заявил о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году

    Цивилев: Поставки российского газа в Иран через Азербайджан стартуют в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Первые поставки газа из России в Иран по существующему маршруту через Азербайджан планируют начать в 2025 году после завершения переговоров по цене, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Начало поставок российского газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров в год запланировано на 2025 год. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, что газ будет поставляться по существующей инфраструктуре через Азербайджан, ведутся переговоры о цене, передает ТАСС.

    «В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров... Цену согласовывают сейчас компании друг с другом... Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем», – сказал Цивилев на 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад уточнил, что сделку стараются согласовать как можно скорее.

    Кроме того, стороны обсудили на заседании продление работы российских компаний на нефтегазовых месторождениях Ирана и транзит российских нефтепродуктов.

    «Договорились, как можем поставлять российский газ через территорию Ирана, и обсудили другие возможные пути транзита российских нефтепродуктов через территорию нашей страны», – сказал Пакнежад.

    По итогам заседания межправкомиссии Цивилев отметил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. Российская и иранская стороны считают, что потенциал роста взаимной торговли гораздо выше этих цифр.

    Министр Пакнежад считает, что реализация совместных соглашений позволит «повысить уровень товарооборота от 4 до 6 млрд долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине. Ранее в апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.

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    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

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