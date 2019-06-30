Американка умерла от пореза ноги на пляже

Жительница американского штата Флорида умерла после того, как порезала ногу, наступив на острый предмет на пляже.

Сначала она не придала ссадине значения, а несколько дней спустя пожаловалась медикам на кровоточащую ранку, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Fox13.

Женщине сделали прививку от столбняка и выписали ей антибиотики. Спустя некоторое время ее нашли дома без сознания. Она перенесла два инсульта и сепсис и умерла от заражения некротическим фасциитом – инфекцией, поражающей мягкие ткани организма.

По данным американского центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый третий зараженный подобной бактерией умирает.