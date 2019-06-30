Отказ от доллара повысил цены на российское оружие

Экспортные цены на российское оружие выросли на 2-3% после отказа от расчета с иностранными заказчиками в долларах и перехода к торговле в национальных валютах, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Конечно, есть определенное повышение цены, это неизбежно. Не столь сильное – где-то на 2-3%», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на программу «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Ранее в воскресенье Чемезов также сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что в России готовится новая стратегия военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными странами. По его словам, готов проект новой стратегии, в котором будут увязаны воедино «меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала изменения на рынке торговли оружием.

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