Путин анонсировал появление новой стратегии ВТС

Президент Владимир Путин сообщил, что в России готовится новая стратегия военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами.

«В целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что власти должны «сделать все» ради сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений.

На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами он предложил предметно обсудить проект новой стратегии, чтобы уточнить приоритеты и направления развития ВТС с зарубежными странами.

«Сразу хотел бы отметить, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений, в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%», – добавил российский лидер.

В ноябре 2018 года Путин уже говорил о необходимости разработки новой комплексной стратегии действий в сфере военно-технического сотрудничества.