Путин заявил о новой стратегии в сфере военно-технического сотрудничества

Президент Владимир Путин заявил о необходимости разработки новой комплексной стратегии действий в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

На заседании комиссии по вопросам ВТС России с иностранными государствами Путин заметил, что сотрудничеству исполнилось 65 лет, сообщает сайт Кремля. За это время, по его словам, Россия упрочила лидерские позиции на мировом рынке вооружений, особенно – в высокотехнологичном сегменте.

«Имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки нашей науки, для формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны», – сказал президент.

Он отметил, что в последние годы объем экспортных поставок военной продукции находится на стабильно высоком уровне и составляет около 15 млрд долларов.

«Мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнерам новые гибкие, удобные формы сотрудничества», – добавил он.

Путин сообщил, что это особенно важно в условиях, когда некоторые конкуренты используют недобросовестные методы борьбы: «пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику», даже если она дороже российской и хуже по качеству.

«Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу», – сказал он.

Ранее во вторник представитель Ростеха Виктор Кладов сообщал, что в 2018 году Рособоронэкспорт продаст оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов.