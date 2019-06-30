SpaceX потеряла три спутника

Компания SpaceX в рамках миссии Starlink потеряла три спутника из 60, запущенных на орбиту Земли. С ними потеряна связь.

«57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX...Три спутника, которые первоначально установили связь с Землей, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты», – передает РИА «Новости» заявление представителя SpaceX.

Также сообщается, что еще два спутника намеренно вернут с орбиты, чтобы сымитировать процесс утилизации по окончании срока службы.

Во вторник с пусковой площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами. При этом первая ступень ракеты разбилась при посадке.