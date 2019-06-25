SpaceX запустила на орбиту 24 спутника и атомные часы

С пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon Heavy, на борту которой находились 24 спутника, исследовательская лаборатория и атомные часы, сообщили в SpaceX.

Ракета стартовала в 9:30 МСК, через несколько минут от нее отделились боковые ускорители. В SpaceX отметили, что эти ускорители впервые применяются в интересах ВВС США, передает ТАСС.

Планируется, что боковые ускорители приземлятся на две площадки базы ВВС на мысе Канаверал, а первую ступень носителя – на плавучую платформу в Атлантическом океане.

На борту корабля находились 24 спутника, которые разместятся на трех орбитах, лаборатория DSX, которая будет изучать условия распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования «солнечного паруса» для движения в космосе, а также созданные специалистами НАСА атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

Кроме того, как сообщил телеканал ABC, на борту носителя находится прах 152 человек в металлических капсулах, которые будут выпущены в открытый космос. За эту услугу родственники заплатили от 5 тыс. до 12,5 тыс. долларов.

Напомним, 12 апреля 2019 года ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал, отправившись в первый коммерческий рейс.

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