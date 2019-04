Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в первый коммерческий рейс

Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал, отправившись в первый коммерческий рейс.

Ракета оторвалась от стартового стола в 18.35 по времени Восточного побережья США (01.35 мск). Через 2 минуты 39 секунд на высоте 59 км произошло отделение двух боковых ускорителей, а через 3 минуты 41 секунду после старта на высоте 106 км – сброс первой ступени, передает ТАСС.

Компания SpaceX уверяет, что через 7 минут 54 секунды посла старта ракеты оба ускорителя приземлились на площадки на мысе Канаверал, а через 10 минут 12 секунд после запуска первая ступень ракеты Falcon Heavy опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане в 535 милях от побережья США

При этом представители SpaceX утверждают, что компании впервые удалось успешно осуществить возвращение как боковых ускорителей, так и первой ступени.

По поступающей информации, саудовский спутник связи Arabsat 6A, изготовленный компанией Lockheed Martin для трансляции сигнала на Ближний Восток и Северную Африку, успешно вышел на орбиту Земли. Таким образом, первый коммерческий старт Falcon Heavy и второй запуск в истории этого ракетоносителя стал успешным.

Falcon Heavy – самая мощная из используемых сейчас ракет. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки.

В июне прошлого года компания Илона Маска SpaceX подписала контракт с Пентагоном на запуск спутника AFSPC-52 с помощью ракеты Falcon Heavy.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД